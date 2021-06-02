В Думу внесли законопроект о наделении "Аэрофлота" статусом национального перевозчика

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Депутат-единоросс Максим Сураев в среду внес в Госдуму законопроект о введении в закон "О государственном регулировании развития авиации" понятия национального перевозчика, таким статусом будет наделен "Аэрофлот". Проект размещен в думской электронной базе.

Как говорится в законопроекте, "публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии", созданное для выполнения задач, поставленных перед правительством Российской Федерации, действуя во исполнение государственной политики по повышению эффективности управления и развитию авиации, обеспечению единства экономического пространства Российской Федерации осуществляет свою деятельность в статусе национального перевозчика".

Под национальным перевозчиком подразумевается организация, уполномоченная решением правительства или профильным федеральным органом власти "на предоставление услуг по вывозу и перевозке пассажиров в условиях банкротства других авиаперевозчиков" или при угрозе и возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.