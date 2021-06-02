Липецкие власти применят инфраструктурные кредиты в проектах стоимостью от 0,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены применить инфраструктурные кредиты для реализации крупных проектов с инвестициями не менее 0,5 млрд рублей. Об этом рассказал ТАСС на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Мы пытаемся приоритезировать те объекты, которые должны быть у нас сделаны. Например, три школы большие, спортивные объекты, объекты культурные, объекты благоустройства, ЖКХ. И под каждый такой объект мы помечаем источник, то есть, либо инфраструктурные облигации, либо инфраструктурные кредиты, либо деньги на счете и так далее. Все проекты по полмиллиарда - миллиарду рублей", - сказал Артамонов.

Он уточнил, что власти рассчитывают на большой объем применения инфраструктурных кредитов, в том числе в сфере ЖКХ, где большой износ систем и оборудования. Артамонов добавил, что также они могут быть применены в строительстве зала для игровых видов спорта, 50-метрового бассейна, в подведении инженерной инфраструктуры к участкам для индивидуальной застройки многодетных семей и к участкам жилой застройки.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.