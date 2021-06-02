ЦБ прогнозирует продолжение роста ВВП во II квартале

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Рост российской экономики во втором квартале 2021 г. продолжится и достигнет в середине года "доковидного уровня", следует из материалов департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"В ближайшие кварталы рост экономики в квартальном выражении с поправкой на сезонность будет постепенно замедляться до потенциального уровня. С учетом этой динамики ВВП может выйти на докризисный уровень уже в середине 2021 году", - указал департамент.

В материалах отмечается, что динамика различных оперативных индикаторов указывает на продолжение роста экономики во втором квартале на фоне расширения всех основных компонентов спроса - внешнего и внутреннего.

Прогноз Минэкономразвития РФ по росту российской экономики в 2021 году составляет 2,9%. По прогнозу Банка России, в 2021 году ВВП страны увеличится на 3-4%. В последующие годы темпы прироста ВВП составят 2,5-3,5% в 2022 году и 2-3% в 2023 году.