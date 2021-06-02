МЭР ожидает, что внешнеторговый оборот России в 2021 году вернется к докризисному уровню

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ рассчитывает, что внешнеторговый оборот России вернется к докризисному уровню уже в этом году. Об этом сообщил в среду замглавы министерства Владимир Ильичев в интервью RT в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы рассчитываем на то, что в 2021 году внешний товарооборот вернется к докризисным уровням. Уже сейчас мы наблюдаем достаточно заметный рост", - сказал он.

Ильичев добавил, что активно восстанавливается товарооборот со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), также с Южной Кореей, Китаем, Францией, Германией. "Процесс будет очень сильно зависеть не только от изменения объемов торговли, но и от восстановления цен, в особенности на ряд сырьевых товаров", - добавил замглавы Минэкономразвития.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила, что внешнеторговый оборот РФ в I квартале 2021 года увеличился на 6,7%, до $155,2 млрд.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.