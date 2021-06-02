"Деловая Россия" предложила расширить субъектность программы кредитования под 3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Программа кредитования пострадавших отраслей под 3% годовых (ФОТ 3.0) должна быть доступна большему числу субъектов предпринимательства. Такое мнение высказал в среду в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме президент "Деловой России" Павел Титов.

"Мы не считаем, что кредиты по программе ФОТ 3.0 должны получать только те, кто пользовался ФОТ 2.0. Иначе получается, что мы наказываем тех, кто справлялся с последствиями пандемии сам", - сказал он.

Титов отметил, что объединение хочет видеть "более расширенную" по субъектам и отраслям программу.

Льготной кредитной программой для бизнеса ФОТ 3.0 могут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся после кризиса. Это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма. Еще одно условие - льготные кредиты под 3% доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых (ФОТ 2.0). По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.