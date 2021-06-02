Куриные яйца в России с 25 по 31 мая подешевели на 3,1%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Куриные яйца в РФ в среднем подешевели на 3,1% на неделе с 25 по 31 мая, говорится в материалах Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 3,1%, в том числе в 24 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,9%, в 22 субъектах - на 2,0-3,9%, в 22 субъектах - на 4,0-7%, в 9 субъектах - на 7,1-16%. В 4 субъектах цены не изменились. В 4 субъектах яйца куриные подорожали на 0,2-1,4%", - говорится в материалах. Мясо кур в среднем по стране подешевело на 0,1%, в том числе в 25 субъектах - на 0,1-0,9%, в 8 субъектах - на 1-2%. В 18 субъектах цены не изменились. В 24 субъектах цены на мясо кур выросли на 0,1-0,4%, в 10 субъектах - на 0,5-1,6%.

По данным Росстата, с 25 по 31 мая 2021 г. выросли цены: на маргарин - на 0,6%, крупу гречневую, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 0,5%, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,4%, свинину, колбасы вареные, консервы мясные, молоко пастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%. На говядину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, творог жирный, водку, печенье цены увеличились за отчетный период на 0,2%, на сыры сычужные твердые и мягкие, молоко стерилизованное, сметану, хлеб ржаной и пшеничный, муку пшеничную, макаронные изделия, консервы овощные для детского питания - на 0,1%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,2%. В 29 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,4%, в 11 субъектах - на 0,5-1,7%. В 34 субъектах цены не изменились. В 8 субъектах цены снизились на 0,1-0,9%, в 3 субъектах - на 1,0-2,6%. Цены на сахар в среднем по России практически не изменились, при этом в 19 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,4%, в 10 субъектах - на 0,5-1,2%. В 42 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%, в 3 субъектах - на 1-3,8%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. Пшено подешевело на 0,3%, баранина, вермишель - на 0,1%.