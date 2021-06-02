Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 25 по 31 мая составила 0,12%, свидетельствуют данные Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,2%.

С начала мая потребительские цены выросли на 0,61%, с начала года - на 3,35%. В годовом выражении инфляция на 31 мая 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,86%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю больше всего среди продовольственных товаров подорожали белокочанная капуста - на 5,1%, морковь - на 4,4%, картофель - на 3,2%.

Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 3,1%, в том числе в 24 регионах России - на 0,1-1,9%, в 22 регионах - на 2-3,9%, в 22 регионах - на 4-7%, в 9 регионах - на 7,1-16%. В 4 регионах цены не изменились. В 4 регионах куриные яйца подорожали на 0,2-1,4%.

Цены на куриное мясо в среднем по стране снизились на 0,2%, в том числе в 25 регионах на 0,1-0,9%, в 8 регионах - на 1-2%. В 18 регионах цены не изменились. В 24 регионах цены на мясо кур выросли на 0,1-0,4%, в 10 регионах - на 0,5-1,6%.

Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,2%. В 29 регионах цены выросли на 0,1-0,4%, в 11 регионах - на 0,5-1,7%. В 34 регионах цены не изменились. В 8 регионах цены снизились на 0,1-0,9%, в 3 регионах - на 1-2,6%.

Плодоовощная продукция в среднем не изменилась в цене. Репчатый лук подорожал на 1,7%. В то же время цены на огурцы снизились на 5%, помидоры - на 3,6%, яблоки - на 0,3%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены на маргарин - на 0,6%, гречневую крупу, карамель, мягкие конфеты, глазированные шоколадом - на 0,5%, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,4%, свинину, вареные колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, говядину, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы, жирный творог, водку, печенье - на 0,2%, сыры сычужные твердые и мягкие, стерилизованное молоко, сметану, ржаной и пшеничный хлеб, пшеничную муку, макаронные изделия, овощные консервы для детского питания - на 0,1%.

Пшено подешевело на 0,3%, баранина и вермишель - на 0,1%.

Медикаменты, непродовольственные товары и услуги

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали левомеколь - на 0,5%, валидол - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,2%, нимесулид, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,1%. При этом цены на отечественные поливитамины без минералов снизились на 0,3%, с макро- и микроэлементами - на 0,2%, бромгексин, корвалол - на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали туалетное мыло, стиральные порошки - на 0,4%, женские гигиенические прокладки - на 0,3%, туалетная бумага, зубные щетки - на 0,2%, хозяйственное мыло, зубные пасты, детские бумажные подгузники, пеленки для новорожденных - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на отечественные сигареты с фильтром - на 0,5%, новые легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%, детские футболки, женские колготки - на 0,2%, спортивные костюмы, джинсы и кроссовки для детей, майки, мужские футболки - на 0,1%. При этом напольные электропылесосы подешевели на 0,3%, носки, гольфы детские, шампуни - на 0,1%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,2%,

Цены на путевки в дома отдыха и пансионаты выросли на 0,6%, проживание в гостиницах трех звезд - на 0,2%, тарифы на оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0,1%.