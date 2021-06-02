Около 80% москвичей пользуются общественным транспортом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 80% жителей Москвы пользуются общественным транспортом, большая часть которого работает на электричестве. Об этом сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Важно, сколько людей перемещаются [на электротранспорте]. Даже сейчас в Москве около 80% москвичей перемещаются на общественном транспорте, который практически на 90% электрический. Сейчас, если автобусы уйдут, то практически все виды транспорта - метро, электрички МЦК и МЦД, - будут работать на электричестве, это экологически чистые виды транспорта. Другой вопрос, что политика города - поменять сознание людей, чтобы они отказались от поездок непосредственно на автомобилях, от которых идут выбросы", - сказал Кульбачевский на сессии ПМЭФ.

Он также отметил, что в московском метрополитене применяются технологии, при которых накапливающийся на станциях теплый воздух перерабатывается в энергию.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.