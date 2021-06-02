Москва подписала меморандум о сотрудничестве с двумя торговыми палатами

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Москвы подписали меморандум о сотрудничестве с Российско-Британской и Американской торговыми палатами. Это расширит возможности по инвестиционным проектам, сообщил ТАСС в среду руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Сегодня мы подписали меморандумы о сотрудничестве с Российско-Британской и Американской торговыми палатами. Это важные партнеры столицы. Соглашения укрепят наше взаимодействие и позволят заключать еще больше инвестпроектов с иностранными компаниями. Также подписанные меморандумы позволят проводить еще больше встреч с зарубежными инвесторами, чтобы выявить возникающие у них сложности при ведении бизнеса в Москве, а также необходимые механизмы поддержки", - сказал Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в Москве локализованы уже многие американские и британские компании. Например, в городе успешно работают заводы крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo. Свои представительства в столице имеют ведущие фармацевтические компании, такие как Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, а также британские компании Unilever, British American Tobacco.

"Со своей стороны, мы как профильный департамент проводим большую работу по привлечению инвесторов, а также готовы предоставлять иностранному бизнесу все те меры поддержки, которые доступны отечественному в столице. Это, например, льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки, что обеспечивает снижение региональной налоговой нагрузки на 25% и упрощает выход на московский рынок", - добавил глава департамента.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.