Число выезжающих за границу туристов упало в первом квартале на 83%

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Число туристов, отправляющихся в другие страны, в первом квартале текущего года сократилось на 83% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

В ВТООН объяснили данную ситуацию сохраняющимися ограничениями на путешествия в разных странах мира из-за последствий пандемии. Всего в период с января по март 2021 года число туристов, путешествующих за рубеж, снизилось на 180 млн по сравнению с первым кварталом прошлого года.

2020 год стал худшим для мирового туризма за всю историю наблюдений. В частности, число туристов, выезжающих за границу, снизилось на 1 млрд по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель достиг отметки в 1,5 млрд.

Ранее в ВТООН высказывали предположение, что число туристов, отправляющихся в другие страны, может увеличиться на 30-65% в текущем году в зависимости от ситуации, связанной с распространением ковида в мире.