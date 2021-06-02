Глава ВБ в разговоре с Путиным отметил вклад России в решение проблемы долгового бремени

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в среду в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным отметил вклад России в решении проблемы задолженности беднейших стран мира. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении ВБ по итогам переговоров.

"Президент Мэлпас поблагодарил президента Путина за приверженность России участию" в программах Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития. "Президент Мэлпас также отметил роль России в решении проблемы непосильного долгового бремени, в том числе в рамках Парижского клуба, и ее поддержку всестороннего урегулирования проблемы задолженности беднейших стран мира", - сообщили в ВБ.

"Президент Мэлпас и президент Путин обсудили усилия России по активизации международного сотрудничества, в том числе в области климата, общемировых общественных благ и перехода к "зеленой" экономике, - отмечается в заявлении. - Президент Мэлпас проинформировал президента Путина о мерах реагирования Всемирного банка на COVID-19".

В апреле заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва предлагает продлить приостановку выплаты долгов беднейшими государствами из-за сложностей, возникших у них в период пандемии коронавируса. Он предложил "продолжить коллективные усилия по облегчению бремени задолженности таких государств".