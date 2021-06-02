В Петербурге планируют создать комплекс по превращению отходов предприятий в ресурсы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Сеть предприятий, содействующих превращению отходов одних производителей в ресурсы для других компаний, планируют создать в Петербурге в рамках программы "Россия - Юго-Восточная Финляндия". Новый комплекс предполагается разместить на площадке "ИТМО Хайпарк", при его строительстве будет использован петербургский и финский промышленный потенциал, рассказали журналистам в среду в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"В рамках новой программы "Россия - Юго-Восточная Финляндия" Петербург выступил с заявкой на крупномаcштабный проект "Инновационный комплекс промышленного симбиоза как движущая сила развития циркулярной экономики". Планируется создание сети предприятий, где избыточные ресурсы и отходы одного производителя становятся ресурсами для другого. <…> Предполагаемое место расположения комплекса - технологическая долина "ИТМО Хайпарк", - сообщили в пресс-службе по итогами встречи губернатора Петербурга Александра Беглова и министра международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

В общей сложности Санкт-Петербург участвует в 64 из 71 проекта программы "Россия - Юго-Восточная Финляндия". Также на встрече было отмечено, что в рамках реализации другого проекта 3 июня будет открыт постоянный пункт пропуска через государственную границу в морском порту "Пассажирский порт Санкт-Петербург", на его создание было выделено 3,3 млн евро.

Финляндия входит в десятку стран - основных торговых партнеров Петербурга и занимает шестое место среди государств-инвесторов города. Как отметил губернатор города, финский бизнес продолжает инвестировать в Петербург - строятся гостиницы, жилье, офисы и магазины. В свою очередь инвесторы из Петербурга также открывают в Финляндии собственные производства. Так, в 2019 году компания "Аргус-Спектр" открыла в Савонлинне завод на 100 рабочих мест, на котором выпускают беспроводные системы сигнализации и оповещения, а также технику для безопасности пожарных и спасателей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.