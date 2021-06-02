Три новых резидента ТОР "Столица Арктики" появятся до конца 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Еще три новых резидента - порт "Лавна", проект "Новый Мурманск" и месторождение "Федорова тундра" - появятся в Мурманской области на территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" до конца 2021 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Андрей Чибис на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В ближайшее время резидентом станет порт "Лавна", сейчас проект перезагрузили, он очень важен для Мурманского транспортного узла, с трансформацией его в международный логистический хаб. Еще один резидент - это "Новый Мурманск", примерно через месяц, когда досчитаем все нюансы, проект станет резидентом. И в ближайшее время мы планируем, что резидентом станет проект "Федорова тундра", хотя находится он в другой части области, но планируем расширять границы ТОР", - сказал Чибис.

Порт "Лавна" - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла, цель которого - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке грузов интегрированного в международный транспортный коридор Север - Юг. Строительство терминала "Лавна" в Мурманской области началось весной 2018 года. Изначально выход на проектную мощность был запланирован в 2022 год, затем график строительства скорректировали, сейчас ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Проект "Новый Мурманск" подразумевает строительство на берегу Кольского залива конгресс-центра, гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, Арктического музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. В проект включено развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в единый транспортно-пересадочный узел.

Месторождение палладия и платины "Федорова тундра" расположено в центральной части Кольского полуострова. Оно было открыто в конце 1990-х - начале 2000-х годов. По данным Минвостокразвития, для его освоения требуется строительство двух карьеров для открытой добычи руды и полномасштабного горно-обогатительного комбината (от 8 до 16 млн тонн в год по руде).

Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке, созданная на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых 5 лет, в последующие 5 лет - 12% и полное освобождение от налога на имущество в течение первых 5 лет и от налога на землю в течение 3 лет.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.