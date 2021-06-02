МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора, исполнительный директор компании "Россети" Андрей Муров переизбран в центральный совет и бюро Союза машиностроителей России. Об этом говорится в сообщении компании.

"Решение принято на отчетно-выборном съезде, который прошел сегодня в подмосковном Красногорске. Участвовали более 1200 делегатов и гостей, в том числе руководители субъектов РФ, представители федеральных ведомств, деловых кругов, крупнейших научных и образовательных учреждений", - уточнили в компании.

Андрей Муров входит в состав руководящих органов союза начиная с 2019 года. Он также возглавляет комиссию по вопросам развития и внедрения технологий в области энергоэффективности и энергосбережения.

Отмечается, что Союз машиностроителей России с 2011 года ежегодно проводит международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего", партнером которого являются "Россети ФСК ЕЭС".

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.

Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России" была учреждена 28 апреля 2007 года. Основной целью ее деятельности является формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран.