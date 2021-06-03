Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют до 5 млрд рублей к началу 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Краснодарского края планируется докапитализировать с 2,5 млрд до 5 млрд рублей к началу 2022 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В начале марта сообщалось, что региональный фонд развития промышленности летом 2021 года будет докапитализирован до 2,5 млрд рублей. В прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, власти Краснодарского края зафиксировали рост объемов промышленного производства в регионе.

"Мы начали формировать этот механизм [поддержки промышленности] с 2016 года - приняли отраслевую госпрограмму, заложили первые 14 млн рублей. Через два года, при поддержке президента, запустили региональный Фонд развития промышленности объемом 500 млн рублей. На сегодняшний день его капитализация составляет уже 2 млрд рублей, а к следующему году достигнет 5 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что также власти региона в последние годы занимаются возрождением крупных предприятий, расположенных в регионе. В качестве примера глава региона привел Южный завод тяжелого машиностроения и Армавирский завод газовой аппаратуры. Однако Кондратьев отметил, что помощь в восстановлении оказывается тем производствам, которые нужны сегодняшней экономике.

"Нет смысла "оживлять", искать инвесторов, если объективно понимаем, что в дальнейшем эти предприятия не будут успешными. Но и в этом случае есть выход - мы стремимся вовлекать в оборот площадки предприятий, которые уже объективно не смогут работать, но имеют готовые коммуникации, подъездные пути и так далее. Это тоже вклад в экономику", - подчеркнул губернатор.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.