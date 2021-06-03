Губернатор ХМАО предложила сократить время получения разрешений на ввод полигонов ТКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) Наталья Комарова предложила внести изменения в приказы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, постановление правительства России для сокращения сроков получения разрешений на ввод объектов обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом глава региона сообщила в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Предложила внести ряд изменений в приказы Росприроднадзора и Роспотребнадзора, постановление правительства РФ, позволяющие учитывать затраты на содержание мусороперегрузочных станций и площадок временного накопления ТКО, сократить сроки получения разрешительной документации при вводе в эксплуатацию объектов обработки, утилизации и размещения ТКО", - написала губернатор Югры в своем аккаунте в Instagram по итогам встречи с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

Комарова добавила, что также обсудила с Буцаевым меры поддержки концессионных проектов в Октябрьском и Ханты-Мансийском районах ХМАО, где до 2024 года планируется возвести полигоны переработки и утилизации ТКО. "Планируется, что это будут первые российские проекты с участием публично-правовой компании "Российский экологический оператор", - резюмировала глава региона.

До 2024 года в регионе планируется построить пять межмуниципальных и семь локальных мусорных полигонов, а также 77 площадок временного накопления. Один из межмуниципальных полигонов с 2018 года строится рядом с Нефтеюганском, он будет обслуживать три муниципалитета. Инвестиции в данный проект составят более 1 млрд рублей, ввести его в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года. Еще четыре объекта планируется построить в Нижневартовске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске. Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе по нацпроекту "Экология".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.