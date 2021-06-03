В Ярославской области планируют создать кролиководческий комплекс за 122,2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Инвестиционный проект по созданию кролиководческого комплекса за 122,2 млн рублей реализуют в Даниловском районе Ярославской области, инвестору уже предоставлен в аренду земельный участок. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Сегодня реализуется проект по созданию кролиководческого комплекса в Даниловском районе. Общий объем инвестиций - 122,2 млн рублей, в том числе грант на развитие кооператива - 13,6 млн рублей. Также уже предоставили инвестору в аренду земельный участок в Даниловском районе площадью 24 га", - сказал Миронов.

По его словам, реализация проекта будет идти в несколько этапов. "На первом - организация перерабатывающего производства. Далее в планах инвестора - создание кролиководческого комплекса. Ведутся работы по подготовке площадки", - добавил Миронов.

В 2017 году власти региона сообщали о планах по строительству кролиководческого комплекса на 500 рабочих мест в Даниловском районе. По предварительным оценкам, общая стоимость инвестиционного проекта составляла более 1 млрд рублей. Позднее инвестиционный проект изменился.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.