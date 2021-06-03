В Амурской области расширили границы ТОР "Приамурская" для новых инвестпроектов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство утвердило постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" в Амурской области, что позволит запустить несколько новых инвестиционных проектов. Объем инвестиций в оба проекта превысит 8 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства РФ.

"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" в Амурской области будут расширены, что позволит запустить несколько новых инвестиционных проектов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение поможет созданию современного таможенно-логистического комплекса, который будет обслуживать грузопоток в районе мостового перехода через реку Амур, который связывает российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Завершить строительство планируется уже в 2021 году.

"Еще один проект - трансграничная канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ со зданием пассажирского терминала. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в 2022 году", - отметили в пресс-службе правительства РФ. Объем инвестиций в оба проекта превысит 8 млрд рублей.

Территория опережающего развития "Приамурская" создана в 2015 году. Как и другие ТОР, она призвана стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также ряд упрощённых административных процедур.