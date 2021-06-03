"Ростелеком" и "Яндекс" будут совместно развивать услуги в сфере облачных сервисов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" и "Яндекс" представят совместные облачные сервисы для бизнеса и госсектора. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

"Ростелеком" и "Яндекс" объявляют о сотрудничестве в развитии и продвижении облачных сервисов и услуг. Партнерство предполагает совместное развитие и внедрение решений с использованием облачной платформы Yandex.Cloud и сервисов "Ростелекома" для клиентов в корпоративном и государственном сегментах. Все сервисы будут соответствовать повышенным требованиям безопасности, предъявляемым к таким информационным системам", - говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко и управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян.

Кириенко отметил, что в рамках новой стратегии "Ростелеком" делает ставку на развитие современных цифровых сервисов в партнерстве с сильнейшими игроками рынка. "Яндекс", бесспорно, обладает уникальными компетенциями в разработке софта и сервисов. Объединение усилий позволит нам разработать актуальные решения, которые помогут органам власти и бизнесу в цифровизации своих процессов. Уверен, от нашего сотрудничества выиграют все - и в первую очередь потребители новых сервисов и услуг", - сказал он.

"Яндекс" запустил платформу Yandex.Cloud в 2018 году - за три года к ней подключились почти 10 тыс. компаний.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.