Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,42%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,42% и достиг 3 833,77 пункта, индекс РТС вырос на 0,41% - до 1 650,35 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:27 мск индексы замедлили рост. Так, индекс Мосбиржи поднимался на 0,24%, до 3 826,7 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 644,89 пункта (+0,07%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,35% - до $71,6 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,35% и торгуется на уровне $69,07 за баррель.