Новый туристический комплекс построят на курорте Шерегеш в Кузбассе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Новый горнолыжный комплекс планируется построить на курорте Шерегеш в Кузбассе. Инвестиционная компания намерена к 2030 году построить на курорте две гостиницы под брендом "Азимут" и другую инфраструктуру для туристов. Соглашение о возведении туркомплекса подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава совета директоров Gleden Invest Александр Клячин.

"Горнолыжный курорт "Шерегеш" становится одним из самых популярных в стране, в этом сезоне его посетили более двух миллионов туристов. Необходимо развивать инфраструктуру, строить дополнительные трассы, гостиницы. В рамках подписанного сегодня соглашения инвесторы планируют вложить в развитие Шерегеша от 5,5 до 8,8 млрд рублей, работой на новых объектах будут обеспечены около тысячи человек", - сказал губернатор Кузбасса.

Gleden Invest будет заниматься строительством нового сектора "Б" в Шерегеше. В отличие от уже существующей хаотичной инфраструктуры горнолыжного комплекса, которая строилась точечно в течение долгого времени, новый участок будет застраиваться комплексно. Кроме двух гостиниц "Азимут" разного класса также планируется построить апартаменты, шале, детский лагерь для круглогодичного пребывания, благоустроить центральную площадь и улицы с ресторанами и торговыми объектами. Ввод в эксплуатацию первых объектов намечен на 2025 год. В рамках соглашения правительство Кузбасса берет на себя обязательство по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры.

"Шерегеш давно уже перестал быть локальным сибирским курортом, это стало федеральным курортом, мы видим у этой территории большой потенциал, поэтому компания "Азимут" и связанные с ней структуры приняли решение зайти на территорию, с помощью местных властей подобрали участок. В сотрудничестве с иностранными и российскими проектировочными организаторами мы постараемся сделать это одним из самых привлекательных мест", - сказал журналистам глава совета директоров Gleden.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. На его территории работают более 80 гостиниц, доступны 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 50 км и 18 подъемников. Развитие курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей.

К 2025 году в Шерегеше за счет частных инвестиций также запланирован запуск самой скоростной канатной дороги в России, к 2024 году около курорта должны построить аэропорт.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.