ЦБ подготовит рекомендации по учету климатических рисков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Банк России разработает для финансовых организаций рекомендации по учету климатических рисков, сообщила на площадке Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Сейчас мы проводим работу по оценке различных риск-сценариев, мы будем (оценивать) макроэкономический сценарий, связанный со снижением спроса на углеводороды, оценивать в ближайшие месяцы. И на основе этого вы выработаем некоторые рекомендации по тому, как климатические риски наряду с другими рисками, может через другие риски, через влияние на кредитные, на рыночные, должны быть учтены банками и другими финансовыми компаниями, которые вкладывают в различные активы", - сказала Юдаева.

В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России проводит стресс-тесты с целью оценить влияние климатических рисков на экономику.

Результаты стресс-тестов будут представлены правительству.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.