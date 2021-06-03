"Газпром нефть" вложит 3 млрд рублей в проект лабораторного комплекса в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует инвестировать более 3 млрд рублей до 2023 года в создание нового лабораторно-пилотного комплекса в Санкт-Петербурге. Об этом компания объявила на Петербургском международном экономическом форуме.

Комплекс разместится в строящемся инновационном центре особой экономической зоны и станет основной площадкой для испытания и масштабирования новых технологий, разработанных Технологическим центром промышленных инноваций "Газпром нефти".

"Созданный в Санкт-Петербурге Технологический центр промышленных инноваций - это ядро научно-производственного кластера, направленного на максимально эффективное создание новых "зеленых" решений. Это - технологии в области экологичного производства водорода и биотоплива, альтернативной энергетики, переработки пластика и СО2. Будущий комплекс лабораторий и пилотных установок позволит создать решения, которые востребованы не только производственными предприятиями компании, но обладают высоким потенциалом для масштабирования в отрасли", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.