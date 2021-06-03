"Газпром нефть" и PwC в России будут развивать технологии для добычи нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и консалтинговая компания PwC в России на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании будут разрабатывать интеллектуальные цифровые решения для геологии и нефтедобычи, говорится в сообщении "Газпром нефти".

Меморандум подписали заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев и управляющий партнер PwC в России и странах Евразии Игорь Лотаков.

Как отметил Яковлев, "Газпром нефть" сосредоточена на создании прорывных решений, которые смогут коренным образом менять производственные процессы в масштабах всей отрасли. "В этой работе большая роль отводится цифровым инструментам. В их числе наш проект "Когнитивный геолог" - новая IT-платформа по анализу неопределенностей в геологоразведке и построению концептуальных геологических моделей, - сказал он. - Объединив наши компетенции с глобальной экспертизой PwC, мы сформируем новый подход к обработке геологической информации".

"Стратегическое сотрудничество с компанией "Газпром нефть" позволит нам совместными усилиями создать среду, в которой бизнес и технологии органично объединены, и это существенно ускорит процесс реализации важных для производства решений", - подчеркнул Лотаков.

"Газпром нефть" во многих своих бизнес-процессах использует самообучающиеся программы, нейронные сети, искусственный интеллект и передовые методы обработки больших массивов информации, отмечается в сообщении. Так, в 2019 году. впервые в мире самообучающаяся цифровая система компании помогла обнаружить новые пласты нефти. После анализа свыше 60 тыс. параметров геофизических исследований на Вынгапуровском месторождении в ЯНАО программа определила расположение запасов, из которых был получен приток нефти без создания дополнительной инфраструктуры. Кроме того, компания применяет продвинутые цифровые решения для оптимизации бурения скважин, контроля работы оборудования на месторождениях, геологических исследований и в логистике.

"Газпром нефть" и PwC в России создадут совместные центры экспертизы по разработке технологических и цифровых продуктов для нефтегазовой отрасли. Взаимодействие на базе этих центров поможет объединить ресурсы компаний для создания новых и развития уже существующих технологий в области когнитивной геологии и цифровых инструментов для оптимизации бизнес-процессов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.