В Казани открылся новый распредцентр "Детского мира" и "Почты России" на 200 тыс. товаров

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. "Детский мир" и "Почта России" запустили распределительный центр в Казани, который займется сбором и комплектацией заказов интернет-магазина "Детского мира" и ускорит сроки доставки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Почты России.

"Центр обеспечит необходимыми товарами жителей Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, а также Кировской, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей. Новый распределительный центр займется сбором и комплектацией заказов интернет-магазина "Детского мира" и ускорит сроки доставки. Теперь жители крупных городов, таких как Казань, Чебоксары, Ульяновск, смогут получить заказы, оформленные на онлайн-площадке detmir.ru или в мобильном приложении "Детмир", курьерской доставкой или в розничном магазине в формате Next Day. В остальных городах Приволжского федерального округа, например, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Йошкар-Ола, сроки доставки сократятся в несколько раз", - говорится в сообщении.

Площадь центра составляет 8 тыс. кв. метров и может вмещать до 200 тыс. товарных позиций. Центр будет обрабатывать все товарные категории: от подгузников и погремушек до детской мебели и колясок. Производительность распределительного центра - до 250 тыс. заказов в месяц.

"Запуск нового логистического комплекса помогает нам удовлетворить потребности растущего интернет-канала. В Казани мы тестируем модель 3PL, что позволит нам в будущем выбирать более эффективную модель по открытию подобного формата распределительных центров. В 2022 году мы планируем открыть еще два региональных склада в Санкт-Петербурге и Новосибирске", - сказала генеральный директор ПАО "Детский мир" Мария Давыдова, слова которой приводит пресс-служба.

Фулфилмент-центр "Почты России" в Казани стал вторым региональным распределительным центром ГК "Детский мир". Таким образом, дистрибуционная сеть Компании включает два федеральных и два региональных распределительных центра общей площадью более 175 тыс. кв. м.