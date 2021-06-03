Решетников заявил, что введение демпферного механизма в пшенице позволит нарастить экспорт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Размер экспортной пошлины в результате введения демпферного механизма снизится практически в два раза, что позволит нарастить объем экспорта. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе сессии ПМЭФ "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию".

"У нас со 2 июня в пшенице, это один из ключевых базовых наших товаров, уже заработал плотно демпферный механизм, механизм пошлины. В результате чего сам размер пошлины снижается практически в два раза. Это открывает снова дорогу к определенному обьему экспорта, потому что в апреле экспорт пшеницы существенно снизился. Сейчас, с учетом оценок Минсельхоза по запасам, мы снова сможем вернуться [к увеличению экспорта пшеницы]", - заявил Решетников.

По словам Решетникова, правительство в этой регуляторике старается действовать максимально аккуратно, чтобы привлекательность инвестиций в сельское хозяйство не сокращалась.

"Если мы, правительство, от этого абстрагируемся и будем расчитывать только на меры денежно-кредитной политики [для стабилизации роста цен], на дальнейшее ужесточение процентных ставок, то это может потребовать такие изменения процентных ставок, что может повлиять и на инвестиционный цикл, и на экономический рост", - добавил министр.

О пошлинах

В России с 2 июня 2021 года в отношении пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы начинает работать плавающая экспортная пошлина в рамках уже действующего демпферного механизма. Внутриквотная ставка экспортной пошлины будет рассчитываться Минсельхозом России каждую неделю исходя из ценового индекса на пшеницу Национальной товарной биржи.

До 1 июня 2021 года "внутриквотные" ставки в отношении пшеницы и меслина были установлены в размере €50 за тонну, в отношении ячменя - €10 за тонну, в отношении кукурузы - €25 за тонну.