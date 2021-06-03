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ПМЭФ-2021

"Газпром нефть" и Томская область создадут технологический полигон для "трудной" нефти

Реализация проекта позволит компании ежегодно дополнительно добывать в регионе до 1,3 млн т "трудной" нефти с 2025 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Томская область на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании технологического полигона для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, говорится в сообщении "Газпром нефти".

Реализация проекта позволит "Газпром нефти" ежегодно дополнительно добывать в Томской области до 1,3 млн т "трудной" нефти с 2025 года. В перспективе палеозойские пласты могут обеспечивать до половины всей добычи в области - порядка 10 млн т в год.

Партнеры намерены совместно создавать лаборатории для профильных исследований и прикладных разработок, а также продолжить сотрудничество в области образования и научно-технологической деятельности в сфере трудноизвлекаемых запасов и оптимизации добычи на зрелых месторождениях.

Кроме того, "Газпром нефть" и администрация Томской области планируют развивать цифровую платформу проекта "Палеозой".

"Уже до конца 2021 г. мы представим прототип российской промышленной технологии для разведки и добычи палеозойских углеводородов. Проект имеет большое значение для отрасли, поскольку с доюрскими запасами связаны перспективы развития нефтедобычи не только в Томской области, но и в других сибирских регионах. Планируется, что в 2024-2025 гг. технология будет тиражирована для изучения и освоения палеозойских ресурсов в ХМАО-Югре и ЯНАО", - отметил глава компании Александр Дюков.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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