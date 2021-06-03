Развитие Восточного полигона РЖД позволит нарастить поставки угля из Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Модернизация и расширение пропускной способности Восточного полигона РЖД позволит в ближайшие годы нарастить поставки угля из Якутии, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По железным дорогам самая серьезная проблема быстрого развития угольных проектов - это Восточный полигон. У нас есть предложение без привлечения государственных средств обеспечить вывоз до 40-50 млн тонн угля в ближайшие годы крупнейшего угольного проекта - "Эльгауголь", - сказал Николаев.

Он уточнил ТАСС, что в Якутии реализуется несколько ключевых проектов программы развития угольной промышленности России до 2035 года, и для их ускоренного развития необходимо снять риски дефицита пропускной способности Восточного полигона.

"В этом вопросе есть полное взаимопонимание и поддержка со стороны правительства РФ и РЖД. Очень рад, что президент России подписал указ о создании комиссии по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. У нас уже есть предложение по обеспечению вывоза порядка 40-50 млн тонн угля с Эльгинского месторождения в ближайшие годы. Причем проект планируется реализовать без привлечения государственных средств", - добавил глава республики.

Модернизация Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.