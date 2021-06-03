"Лукойл" надеется подписать 4 июня соглашение по геологоразведке с Казахстаном

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Лукойл" рассчитывает подписать 4 июня соглашение с Казахстаном по одному из крупнейших проектов по геологоразведке. Об этом заявил в четверг глава и совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы надеемся, что мы завтра подпишем с Казахстаном один из крупнейших проектов по геологоразведке - это блок Аль-Фараби на шельфе Казахстана", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.