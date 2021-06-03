Mail.ru Group займется развитием технологий для городской экосистемы в Иннополисе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Mail.ru Group и Иннополис стали стратегическими партнерами, IТ-компания займется развитием технологий для городской экосистемы города. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

"Генеральный директор ОЭЗ "Иннополис" Ренат Халимов, мэр города Иннополис Руслан Шагалеев и вице-президент Mail.ru Group Элина Исагулова подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках Петербургского международного экономического форума. Партнеры будут совместно воплощать инициативы в области цифровой трансформации. Цель партнерства - развивать город и регион, делать жизнь жителей комфортнее и удобнее, в том числе при пользовании государственными услугами и медициной", - отмечается в сообщении.

Одним из направлений сотрудничества Mail.ru Group и Иннополиса станет цифровизация государственных и муниципальных услуг, а также функций органов местного самоуправления. Компания предоставит городу свои технологии для автоматизации работы администрации, развития и поддержки онлайн-проектов в этой сфере.

Также Mail.ru Group поможет внедрить цифровые решения в сферу здравоохранения, чтобы жителям Иннополиса было удобнее следить за здоровьем и получать своевременную помощь.

Цифровизирована будет и сфера социальной защиты. "В рамках популяризации IТ-профессий и развития сообщества специалисты Mail.ru Group будут проводить в Иннополисе хакатоны, лекции и другие образовательные мероприятия. А на базе вузов и других учебных заведений города заработают курсы подготовки IТ-специалистов разных направлений", - поясняют в компании.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.