"Газпром нефть" и фонд "Талант и успех" изучат цифровую трансформацию в энергетике

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной деятельности. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".

Программа сотрудничества предполагает создание совместных технологических лабораторий по кибербезопасности, роботизации, формирование единой системы для проведения исследований в области искусственного интеллекта, 3D-печати, квантовых вычислений, беспилотных аппаратов и других сквозных технологий. Также одной из важнейших задач нового партнерства станет реализация проектов цифровой трансформации в энергетике.

Кроме того, представительство "Газпром нефти" на федеральной территории "Сириус" позволит вести совместные исследования с одноименным научно-технологическим университетом и другими резидентами наукограда. "Газпром нефть" также будет участвовать в образовательных программах университета "Сириус" для подготовки кадров в области технологической, цифровой и операционной трансформации, диверсификации бизнеса.

"С фондом "Талант и успех" мы успешно работаем уже несколько лет. Сотрудники "Газпром нефти" регулярно выступают экспертами образовательных программ центра "Сириус", наукоград уже два года подряд принимает финал нашего интеллектуального турнира для старшеклассников "Умножая таланты". Уверен, что новое научно-технологическое подразделение компании в "Сириусе" станет центром притяжения талантов, партнеров и интересных идей", - подчеркнул Дюков.

"На проектных программах "Большие вызовы" и "Сириус.Лето" фонд и "Газпром нефть" помогают юным инженерам включиться в решение задач, актуальных для развития экономики России и всех ее регионов. Соглашение предполагает создание новых лабораторий и опытных производств, организацию сетевых образовательных программ и стажировок для студентов Научно-технологического университета "Сириус", - отметила Шмелева.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.