В Ингушетии в 2021 году откроются 14 новых магазинов "Магнит"

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии подписали новое соглашение о сотрудничестве с сетью магазинов "Магнит", которое предполагает открытие в регионе в течение трех лет 40 торговых точек, а в 2021 году в республике появятся 14 магазинов в сельских поселениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона в четверг.

"Об открытии в республике новых магазинов сети "Магнит" - как реализующих продовольственные товары, так и формата дрогери - договорились глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и президент, гендиректор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг. Ян Дюннинг озвучил заявленный потенциал на ближайшие три года, который составляет около 40 магазинов. Кроме того, было отмечено, что компания уже трудоустроила около 40 человек, еще более 300 человек будут привлечены в течение ближайших трех лет. В этом году "Магнит" планирует открыть 14 магазинов - в форматах "у дома", "Магнит косметик" и дискаунтеры "Моя цена", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, в дальнейшем может рассматриваться также возможность открытия в республике супермаркета или гипермаркета.

"Компания расширяет свое присутствие в Ингушетии, приступая к размещению сетевых магазинов в сельских поселениях, до этого "Магниты" работали только в городах Магас, Назрань и Сунжа. Первые сельские магазины "Магнит у дома" и "Магнит косметик" появятся в новом торговом центре, открывающемся в скором времени в сельском поселении Троицкое. Запуск торговых точек ожидается и в других населенных пунктах - Инарки, Верхние Ачалуки и Экажево, а также в городах Карабулак и Малгобек", - добавили в пресс-службе.

Первые три магазина "Магнит" были открыты в Ингушетии в начале декабря 2020 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.