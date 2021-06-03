МЭР предлагает компаниям Франции присоединиться к инфраструктурным проектам в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Решетников пригласил французские компании принять участие в реализации в России инфраструктурных проектов, на которые планируется выделить средства ФНБ. Об этом глава МЭР заявил в ходе ПМЭФ на сессии "Бизнес-диалог Россия - Франция".

"Сейчас планируется новый виток инвестиций в инфраструктуру с учетом возможностей средств Фонда национального благосостояния и решения президента о выделении регионам крупных кредитов на инфраструктуру. Это все открывает новые возможности для экономического роста и новые возможности для инвестиций. Это та повестка, которая объединяет наши страны и способна объединить бизнес. Поэтому мы здесь всячески призываем к взаимодействию", - сказал Решетников.

Он отметил, что российские и французские компании уже наработали большой опыт делового взаимодействия.

"Мы готовы к разработке совместных технологий, к внедрению лучших решений", - добавил Решетников.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.