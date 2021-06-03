"ВТБ Лизинг" и Mail.ru Group будут разрабатывать цифровые продукты для малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "ВТБ Лизинг" и Mail.ru Group подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о стратегическом партнерстве, которое предполагает разработку цифровых продуктов для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении ИТ-компании.

"ВТБ Лизинг" и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве: основная его цель - разработка цифровых продуктов для малого и среднего бизнеса и их продвижение с использованием сервисов Mail.ru Group. Первым совместным проектом станет создание и развитие маркетплейса лизинговых услуг для "ВТБ Лизинг". Сервис позволит полностью оцифровать процесс - от создания заявки до проверки и оформления документов - и сократит время получения услуги с нескольких дней до минут", - говорится в сообщении.

Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ, председатель совета директоров "ВТБ Лизинг" Юрий Соловьев отметил, что развитие цифровых партнерств является одним из важных направлений бизнеса ВТБ и отвечает ключевым приоритетам компании. "Уверен, что наша совместная работа позволит создать уникальный продукт, который будет пользоваться высоким спросом", - цитирует его слова пресс-служба Mail.ru Group.

В свою очередь гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев сказал, что структура рынка высоких технологий меняется. "Партнерство выходит далеко за рамки внедрения конкретных решений. Мы помогаем нашим партнерам создавать ценность в виде новых сервисов и цифровых бизнес-моделей. Совместная разработка маркетплейса лизинговых услуг - наглядный пример проекта, в котором цифровые технологии напрямую влияют на развитие бизнеса", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.