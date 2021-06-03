Парламент Украины одобрил введение "налога на Google"

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Верховная рада одобрила в целом закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги на Украине, таких как Google, Facebook, Viber и другие. За такое решение проголосовали в четверг 283 депутата при 226 необходимых.

Закон дополняет Налоговый кодекс Украины нормами относительно "усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам". Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, теперь будут облагаться НДС 20%. Для этого компании-нерезиденты вносятся в перечень плательщиков налогов на Украине.

Автор документа глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснял ранее, что речь идет о так называемом налоге на Google. По его данным, бюджет страны недополучает ежегодно только от рекламных услуг 3 млрд гривен (около $106,5 млн) из-за того, что в отношении нерезидентов ранее не применялось налогообложение.

Вместе с тем закон освобождает от уплаты резидентами налога 20% за рекламные услуги, которые они заказывают у нерезидентов.

В качестве обоснования к законопроекту отмечалось, что установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг для нерезидентов стало "обычной практикой в странах Европейского союза, Австралии, Белоруссии Казахстане, России и других". Так, в РФ с 1 января 2017 года для нерезидентов был введен налог на добавленную стоимость с продажи на территории РФ электронных услуг, а в Белоруссии аналогичные налоговые правила вели еще в 2018 году.