Свыше 30 сервисов будут доступны на цифровой платформе для МСП до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Более 30 сервисов для предпринимателей будут доступны на новой цифровой платформе до 2023-2024 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава Корпорации МСП Александр Исаевич в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я вчера анонсировал семь первоочередных сервисов. У нас по результатам фокус-группы их более 30. Первая семерка - то, что нужно сейчас. Вторая группа займет больше времени с точки зрения разработки - требуется глубинная интеграция с игроками. У нас план - до 2023-2024 года. Там очень сложные вещи, уникальные", - сказал он.

В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами". Он предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов, как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности "бесшовного" взаимодействия и получения всех мер поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.