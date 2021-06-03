Мишустин оценил высокую степень импортозамещения на заводе "Аэрокомпозит-Ульяновск"

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг посетил предприятие "Аэрокомпозит-Ульяновск" - единственный в России завод по производству силовых элементов конструкций для авиации из композиционных материалов, создаваемых при помощи уникального метода вакуумной инфузии.

Завод входит в число предприятий мирового уровня, специализирующихся на создании композитного крыла самолета. Его производственные мощности задействованы в проекте создания ближне-среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21, в частности, в изготовлении композитного крыла воздушного судна.

"Хочу всех вас поздравить с тем, что на такую непростую технологию смогли в кратчайшее время переориентировать все производственные мощности. <...> Мы смогли наладить за кратчайшее время изготовление новых материалов, которые по всем своим свойствам и возможностям дадут совершенно другой подход к новой машине. Очень важно, что практически здесь все отечественное. То самое импортозамещение, о котором мы с вами говорим, это вот сегодня - здесь. Это как раз результат работы наших ученых и промышленников", - сказал Мишустин.

Премьер внимательно осмотрел и оценил материал, из которого производятся детали, и в шутку предложил найти для композита и иное применение.

"Я предлагаю сделать из него клюшки", - сказал Мишустин. Один из участников встречи высказал мысль назвать их "МС-21".

"Это интересная идея. Владислав Александрович, организуйте производство в Ульяновске", - с улыбкой обратился Мишустин к находившемуся рядом знаменитому хоккеисту Владиславу Третьяку, который представляет Ульяновскую область в Госдуме и был в составе делегации, посетившей завод.