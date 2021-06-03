"Газпром нефть" расширит сотрудничество с Томской областью в проектах импортозамещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует расширить участие научных организаций Томской области в разработке импортозамещающих технологий для нефтедобычи, а также увеличить поставки в регион смазочных и битумных материалов. Соответствующее соглашение подписано в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила компания.

Как отметили в "Газпром нефти", компания намерена расширить участие научных, инновационных и образовательных организаций Томской области в своих проектах по разработке новых технологий, проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Производственные объекты компании станут площадками для испытаний инновационных решений, оборудования и материалов", - отметили в "Газпром нефти".

Также партнеры договорились продолжить начатое в 2016 году сотрудничество по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей. Кроме того, соглашение предусматривает, что компания увеличит объемы поставок инновационных битумов, рецептура которых адаптирована под климатические и транспортные условия области, а также предложит собственные технологии укрепления и стабилизации грунтов, холодного ресайклинга.

"Замещение импортных смазочных материалов качественными маслами "Газпром нефти" и применение высокотехнологичных битумов нашей компании в дорожном строительстве и ЖКХ, без сомнений, способствует эффективному развитию инфраструктуры, транспортной отрасли и других сфер региональной экономики", - отметил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. А губернатор Томской области Сергей Жвачкин напомнил, что Томская область была одним из первых регионом России, кто дал старт отечественной программе импортозамещения в 2013 году.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.