Продукцию московских предприятий будут продвигать на рынки стран Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Центр "Моспром" и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) займутся совместным продвижением московских товаров на африканском континенте в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"В рамках Петербургского международного экономического форума Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) подписали соглашение о совместном продвижении московской продукции на рынки стран Африки. <...> Соглашение нацелено на эффективную реализацию совместных проектов и создание благоприятных условий для продвижения продукции промышленных и агропромышленных компаний Москвы на африканском континенте", - сказал Прохоров на форуме.

По его словам, рынок африканских стран обладает высоким экспортным потенциалом для московских компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил $2,37 млрд, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. В общей структуре большая часть приходится на промышленный экспорт - $1,44 млрд, экспорт продукции агропромышленного комплекса составляет $0,93 млрд.

По мнению экспертов Центра "Моспром", одной из наиболее перспективных групп товаров, в которых нуждается континент, являются строительные материалы и технологии. Это обусловлено большим количеством самых разных инфраструктурных проектов, в том числе по строительству транспортной системы. Также в странах Африки сохраняется высокий спрос на товары агропромышленного комплекса, среди которых молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия, готовые корма для животных и даже рыба, несмотря на то, что у многих стран есть доступ к водным ресурсам и океану. При этом среди самых популярных столичных товаров продукция промышленного экспорта - автотехника, механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационная техника, контрольные и измерительные приборы, а также вакцины.

"Объединение усилий АЭССА и региональных центров поддержки бизнеса, совместное продвижение бизнес-повестки российских компаний на африканском континенте позволит нам предложить африканским партнерам более широкий спектр взаимодействия для выстраивания долгосрочного взаимовыгодного партнерства", - отметил председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александр Салтанов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.