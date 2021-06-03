Минтруд хочет не допустить злоупотреблений при переводе работников в самозанятые

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минтруд России разработает законодательные механизмы, препятствующие злоупотреблениям со стороны компаний при переводе своих сотрудников за штат в режим самозанятых, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

"Мы сейчас действительно анализируем и четко пытаемся закрепить в нормативно-правовой базе признаки трудового законодательства. Мы сейчас видим, что есть в целях минимизации издержек вывод определенных сотрудников из предприятий и организаций в режим самозанятых, что на данном этапе достаточно выгодно. И если мы не создадим инструмент, который не позволял бы злоупотреблять этим правом и выводить сотрудников в режим самозанятых на предприятиях, мы однозначно уйдем в цифру 17-20 млн", - сказал он на сессии "Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики".

Котяков добавил, что рост числа самозанятых должен быть четко прогнозируемым. "Он не должен подменять традиционные трудовые отношения. Если мы сейчас, в течение 2021-2022 годов, сформируем прозрачную базу регулирования трудовых отношений, то рост будет до 10-11 млн к 2030 году", - отметил министр

Ранее на сессии он сообщил, что сейчас в России 2,4 млн самозанятых.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.