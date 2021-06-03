В Москве на реорганизацию бывшей промзоны "Южный порт" направят более 27 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Комплексное развитие территории бывшей промзоны "Южный порт" проведут в Москве рамках проекта "Индустриальные кварталы". Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 27 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Площадь комплексного развития участка бывшей промзоны "Южный порт" превысит 19,5 га, инвестиции по новому объекту на юго-востоке Москвы составят 27,8 млрд рублей. Реализация проекта даст городу 6,54 тыс. рабочих мест, бюджетный эффект составит порядка 1,9 млрд рублей в год", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, на участке планируется построить объекты площадью 385 тыс. кв. м. Промышленная застройка в новом индустриальном квартале займет 247 тыс. кв. м, общественно-деловая - 138 тыс. кв. м. Проект планировки территории будет разработан за один год, реализация проекта займет 12 лет.

"В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей", - добавили в пресс-службе.

Проект "Индустриальные кварталы" позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года - это проект комплексного развития территории в производственной зоне "Октябрьское поле" на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект - около 1,8 млрд рублей. План его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор намерен завершить строительство до 2024 года.