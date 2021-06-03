Иннополис и Mail.ru Group подписали соглашение о цифровизации госуслуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Вице-президент Mail.ru Group Элина Исагулова и генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов на площадке ПМЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере, в частности, для цифровизации государственных и муниципальных услуг.

"Мы рады стать партнером Иннополиса в области цифровой трансформации. Уверены, что обширная экспертиза и решения Mail.ru Group помогут руководству города повысить комфорт жителей: усилить техническую оснащенность Иннополиса, ускорить решение административных вопросов и создать безопасную среду. У нас есть для этого все возможности", - сказала Элина Исагулова.

Одним из направлений сотрудничества Mail.ru Group и Иннополиса станет цифровизация государственных и муниципальных услуг, а также функций органов местного самоуправления. Компания предоставит городу свои технологии для автоматизации администрирования, разработки и поддержки онлайн-проектов.

"Уверен, что благодаря сотрудничеству Иннополиса и Mail.ru Group будут реализованы инновационные проекты, направленные на развитие инфраструктуры города и региона", - сказал Ренат Халимов.

Также Mail.ru Group поможет цифровизировать сферу здравоохранение и соцзащиты Иннополиса, помимо всего специалисты компании будут проводить в городе хакатоны, лекции и другие образовательные мероприятия. А на базе вузов и других учебных заведений города заработают курсы подготовки ИТ-специалистов разных направлений.