"Русатом Оверсиз" планирует купить долю в "ТМХ - Энергетические решения" до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) до конца 2021 года планирует завершить сделку по вхождению в состав акционеров "ТМХ - Энергетические решения" (входит в "Трансмашхолдинг"). Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подписанный документ предполагает оценку результатов прединвестиционного исследования и оценку стоимости активов до совершения сделки. После ее завершения контрольный пакет акций "ТМХ - Энергетические решения" останется у "Трансмашхолдинга".

В настоящее время "Русатом Оверсиз" и "Трансмашхолдинг" сотрудничают по проекту водородного поезда на Сахалине.

В 2019 году РЖД, Росатом, ТМХ и власти Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах, их планируется испытать на Сахалине. Производством поезда на водородных топливных элементах организовано "Трансмашхолдингом" и Росатомом. При этом Росатом отвечает за производство и поставку водородного топлива, организовывает и эксплуатирует заправочную инфраструктуру, РЖД планирует стать заказчиком поездов, а ТМХ отвечает за разработку и изготовление водородного поезда.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.