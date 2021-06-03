"Газпром нефть" и РЖД договорились о перевозке жидких углеводородов с Ямала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть", "Российские железные дороги" (РЖД), "Газпромтранс" и "Газпром инвест" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о транспортировке жидких углеводородов с Харасавэйского и Бованенковского месторождений ПАО "Газпром".

Соглашение действует до 2040 года и объявляет о намерениях компаний сотрудничать в развитии логистической схемы для перевозки стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов по самой северной в мире железнодорожной линии Обская - Бованенково - Карская и далее - до порта Усть-Луга в Ленинградской области.

"Начать перевозки планируется в 2025 году после старта промышленной добычи из неоком-юрских залежей Харасавэйского и Бованенковского месторождений, которые "Газпром нефть" разрабатывает по долгосрочным рисковым операторским договорам с "Газпромом". С 2025 по 2040 годы железнодорожным транспортом с месторождений планируется вывезти свыше 52 млн тонн углеводородов", - говорится в сообщении.

Дорожная карта логистического проекта должна быть разработана до 1 сентября 2021 года.

"Разработка неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений - это флагманские проекты компании на ближайшие годы. Мы реализуем их в рамках долгосрочных рисковых операторских договоров с "Газпромом". В проектах такого масштаба и сложности, а также с учетом расположения месторождений в северной части полуострова Ямал выбор способа транспортировки жидких углеводородов имеет ключевое значение", - подчеркнул глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.