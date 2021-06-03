САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минпромторг провел с сетями переговоры о недопущении ограничений закупочных цен на яйца в России. Об этом сообщила журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Министерство промышленности провело переговоры с торговыми сетями для того, чтобы искусственно не ограничивали закупочные цены на яйца куриные", - сказала она.

Ранее газета "Ведомости" написала, что производители сообщили о риске дефицита яиц. По данным издания, из-за роста издержек они стали работать в убыток и поэтому грозят сократить производство.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" (объединяет более 400 предприятий) Дмитрий Востриков сообщал ТАСС, что после Пасхи отрасль претерпевает большие убытки, которые, прежде всего, связаны с резким снижением цены реализации. Глава "Руспродсоюза" отмечал, что себестоимость производства яиц в два раза превысила цену реализации. По его словам, выросла стоимость ветпрепаратов, логистики и упаковки, стоимость зерна в сравнении с прошлым годом удвоилась.