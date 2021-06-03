Чижов: планы ЕС ввести углеродный механизм вызывают обеспокоенность не только у России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Планы Евросоюза по введению пограничного углеродного механизма вызывают обеспокоенность не только в России, но и во многих других странах мира, включая членов Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов по итогам первой сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В работе находится то, что мы сокращенно называем ПОМ - пограничный корректирующий углеродный механизм. Его пока нет в окончательном виде, он выходит не раньше июля, но это действительно следующий этап на санкционном поле, - подчеркнул он. - Сейчас эта тема волнует не только нас, но и многие страны, в ВТО уже 25 стран высказались с критикой этих планов ЕС. Посмотрим, как это будет развиваться".

При этом Чижов отметил, что цифровизация является одним из важных инструментов, который используется ЕС на пути к "озеленению" экономики.

Он согласился с тем, что необходимо заботиться об окружающей среде, но делать это без ущерба для других государств, так как неравенство позиций в этом вопросе может привести к возникновению новых конфликтов. "Попытка превратить Западную Европу в некий островок зеленого благополучия ценой загрязнения всего остального мира или ценой штрафования всего остального мира - это, конечно, путь к новым трениям и конфликтам", - добавил постпред России при ЕС.

В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Переход к экономике с нулевыми углеродными выбросами планируется к 2050 году. Одна из мер в рамках "Зеленой сделки" - введении углеродного сбора на импорт товаров.