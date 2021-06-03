РЖД и "Россети" договорились о сотрудничестве в сфере электроэнергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) и "Россети" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области электроэнергетики. Его целью является синхронизация планов развития и повышение надежности функционирования электросетевых объектов компаний, говорится в сообщении РЖД.

В соответствии с документом, "Россети" возьмут под особый контроль вопросы технологического присоединения объектов РЖД к электрическим сетям, а также передачу электроэнергии в объемах, необходимых для нормальной работы железнодорожного транспорта.

Компании намерены синхронизировать программы развития электросетевого хозяйства с планами развития железнодорожного транспорта до 2025 года.

Для реализации инвестиционных проектов, связанных с электроснабжением железных дорог, предполагается совместная проработка и привлечение источников финансирования. Компании будут координировать действия по проектированию, строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов.

Документ также предусматривает что стороны будут принимать необходимые меры по предотвращению технологических нарушений в электросетевом комплексе, проводить совместные учения по отработке действий при возникновении аварийных ситуаций, разрабатывать мероприятия по повышению надежности электроснабжения объектов компаний.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.