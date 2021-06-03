"Газпром нефть" подберет индивидуальные рецепты битумов и асфальта для дорог Перми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" произведет индивидуальный подбор рецептур битумов и асфальтобетонных смесей с учетом климатических условий и транспортных нагрузок дорог Пермской области. Соответствующее соглашение подписано в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила компания.

Подписали документ председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Как добавили в "Газпром нефти", испытания инновационных составов пройдут в лаборатории Научно-исследовательского центра битумных материалов "Газпром нефти" в Рязани, а для апробации наилучших рецептур будут использованы экспериментальные участки дорог Пермского края

Кроме того, соглашение предусматривает наращивание поставок в регион современных битумных материалов "Газпром нефти" для дорожного, промышленного и жилищно-коммунального строительства. Также компания рассматривает возможность применения при строительстве и ремонте дорог собственной технологии стабилизации грунтов и метода холодного ресайклинга.

По данным "Газпром нефти", компания в 2020 году поставила в Пермский край 35 тыс. тонн битумов, что на 15% больше показателя 2019 года. "Сегодня в крае реализуются крупные инфраструктурные проекты, поэтому важно обеспечить высокое качество строительных материалов, чтобы покрытие новых дорог, мостов и путепроводов в регионе было долговечным", - отметил в сообщении Дюков.

"В рамках подписанного соглашения компания готова нарастить поставки инновационных битумов. Обсуждены планы по участию "Газпром нефти" и в строительстве дорог в формате государственно-частного партнерства. В том числе, возможность подключения компании к проекту Северного автомобильного обхода Перми, который сейчас на стадии получения государственной экспертизы", - обозначил задачи Махонин.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.