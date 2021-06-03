Власти Москвы намерены привлечь средства ДОМ.РФ на строительство недвижимости в рамках КРТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность привлечь средства ДОМ.РФ от механизма инфраструктурных облигаций для строительства недвижимости в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Объем данных заимствований определит ДОМ.РФ, сообщил ТАСС в четверг заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Да, рассматриваем такую возможность. <...> Вопрос заключается в том, какие есть возможности у ДОМ.РФ. Все, что заимствуем, мы заимствуем исключительно на строительство инфраструктуры. У нас в этом году программа заимствований - около 400 млрд [рублей]. Виталий Леонтьевич [Мутко, генеральный директор госкомпании ДОМ.РФ - прим. ТАСС] сказал, что у них всего 500 [млрд рублей]. Очевидно, что мы не можем выбирать всю квоту на регионы, поэтому ту часть проектов, которую ДОМ.РФ нам одобрит и готов будет профинансировать, мы, безусловно, такой возможностью, воспользуемся, потому что займы у них предоставляются на льготных условиях. То, чего, соответственно, нам будет не хватать, будем занимать на рынке, в том числе с использованием "зеленых облигаций", - сказал Ефимов в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он уточнил, что столица готова "взять хоть все 500 млрд рублей", в Москве есть проекты на данный бюджет. "Виталий Леонтьевич справедливо говорит: они принимают заявки. Дальше, соответственно, будет приватизация проектов, их рассмотрение, этапность, поэтому здесь, в этой ситуации, будем ориентироваться на наших коллег", - сказал Ефимов.

Ранее он сообщил, что около 40 млн кв. м жилой недвижимости и торговых, промышленных, офисных площадей планируется возвести в рамках комплексного развития территорий на площади порядка 2 тыс. га в Москве.

Займы на стройку

Двадцать первого апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурные кредиты будут работать на все регионы России. Кроме того, по словам президента, ставка по займам для застройщиков на создание инфраструктуры при возведении жилых кварталов составит 3-4% годовых, кредиты будет предоставлять институт развития ДОМ.РФ за счет субсидий из федерального бюджета.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.