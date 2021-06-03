Песков заявил, что компании подпишут крупные соглашения в присутствии Путина на полях ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В том числе будет подписан меморандум по проекту разработки платинового месторождения в Красноярском крае с инвестициями порядка 570 млрд рублей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент работает в Санкт-Петербурге, где торжественно открывается международный экономический форум. "Сегодня будет первое мероприятие с участием президента: это подписание достаточно важных соглашений", - указал представитель Кремля. Песков добавил, что президент будет участвовать в подписании по видеосвязи.

По его словам, первое и самое большое из них - меморандум о намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения. Его подпишут "Русская платина", ВЭБ.РФ и ВТБ. "Это документ о разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Общий [объем] инвестиций должен составить до 570 млрд рублей", - пояснил Песков.